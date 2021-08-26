Минтруд намерен изменить правила начисления выплат на детей

Министерство труда и социальной защиты России намерено изменить критерии начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Ольги Баталиной.

Отмечается, что на данный момент наличие двух автомобилей у семьи является основанием для отказа в начислении соцвыплат. Средства транспорта, которые не сняты с регистрационного учёта в ГИБДД и находятся под арестом или в розыске, также учитываются при назначении материальной поддержки.

«Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки», — рассказала Баталина.

Она заявила, что министерство готовит изменения, которые позволят не учитывать при назначении соцвыплат автомобили, находящиеся в розыске или под арестом.

«Эти изменения будут внесены до конца года», — подытожила Баталина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в регионы 21,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.