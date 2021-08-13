В России выплаты к школе уже получили родители 19,4 млн детей

Единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 млн детей в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

РИА Новости

В России 2 августа началось осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. Как сообщалось, правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников.