Кабмин выделит регионам более 21 млрд рублей на выплаты для детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в регионы 21,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.

В соответствии с новыми правилами предоставления соответствующих выплат, в зависимости от ситуации в семье их размер может достигать не только 50%, но и 75%, а также 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 млн детей в России.