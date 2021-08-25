Кабмин выделит регионам более 21 млрд рублей на выплаты для детей
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- РИА Новости
«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.
В соответствии с новыми правилами предоставления соответствующих выплат, в зависимости от ситуации в семье их размер может достигать не только 50%, но и 75%, а также 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Ранее сообщалось, что единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 млн детей в России.