Кабмин выделит регионам более 21 млрд рублей на выплаты для детей

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в регионы 21,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.
Кабмин выделит регионам более 21 млрд рублей на выплаты для детей
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.

В соответствии с новыми правилами предоставления соответствующих выплат, в зависимости от ситуации в семье их размер может достигать не только 50%, но и 75%, а также 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 млн детей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить