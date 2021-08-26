Экономист поддержал решение распространить меры поддержки молодёжи на москвичей в возрасте до 35 лет

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Анастасия Румянцева
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое распространяет меры поддержки молодёжи на москвичей в возрасте до 35 лет.
Экономист поддержал решение распространить меры поддержки молодёжи на москвичей в возрасте до 35 лет
  • Reuters

«Сам факт, что в Москве распространяются меры поддержки на более возрастную группу, то есть не до 30, а до 35 лет, вот именно это нужно расценивать как позитивный манёвр. Сейчас в принципе во всём мире и в России продолжительность жизни увеличивается. Значит, и увеличиваются вот эти стратификационные группы — кого относить к молодёжи», — пояснил Остапкович.

По его словам, соответствующие меры поддержки, направленные на повышение возможностей в сфере трудоустройства москвичей до 35 лет сильно поддержат их.

«Конечно, это вызовет и приток квалификаций, и приток знаний у этих людей. У нас человек формируется в профессии примерно до 40 лет. Поэтому вот эта планка поднимается до 35 лет. Желательно, конечно, это распространить на всю Россию», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Собянин подписал постановление, которое распространяет меры поддержки молодёжи на москвичей в возрасте до 35 лет. Отмечается, что речь идёт о программах практики и трудоустройства. 

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