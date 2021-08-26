Собянин распространил меры поддержки молодёжи на москвичей в возрасте до 35 лет

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое распространяет меры поддержки молодёжи на москвичей в возрасте до 35 лет.
Собянин распространил меры поддержки молодёжи на москвичей в возрасте до 35 лет
  • © РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что речь идёт о программах практики и трудоустройства. Ранее соответствующие меры распространялись на москвичей до 30 лет.

«Так, молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство (для выпускников высших и средних учреждений профессионального образования)», — говорится в заявлении.

Кроме того, данные категории граждан смогут принять участие в специальных программах молодёжной практики.

Ранее сообщалось, что в столице уровень безработицы сократился до наименьших показателей с апреля 2020 года — до 0,55%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить