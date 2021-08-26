Собянин распространил меры поддержки молодёжи на москвичей в возрасте до 35 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое распространяет меры поддержки молодёжи на москвичей в возрасте до 35 лет.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что речь идёт о программах практики и трудоустройства. Ранее соответствующие меры распространялись на москвичей до 30 лет.

«Так, молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство (для выпускников высших и средних учреждений профессионального образования)», — говорится в заявлении.

Кроме того, данные категории граждан смогут принять участие в специальных программах молодёжной практики.

Ранее сообщалось, что в столице уровень безработицы сократился до наименьших показателей с апреля 2020 года — до 0,55%.