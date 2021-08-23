В Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы с прошлого года

В столице уровень безработицы сократился до наименьших показателей с апреля 2020 года — до 0,55%.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Число вакансий превышает количество соискателей более чем в 6,5 раза. Уровень безработицы в столице снизился до 0,55% — это наименьшие показатели с апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с 1 января уровень безработицы потерял 0,77 процентного пункта.

По его словам, в настоящее время число безработных в городе составляет не более 39,9 тыс.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на столичном рынке труда.