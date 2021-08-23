В Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы с прошлого года

Короткая ссылка
В столице уровень безработицы сократился до наименьших показателей с апреля 2020 года — до 0,55%.
В Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы с прошлого года
  • РИА Новости

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Число вакансий превышает количество соискателей более чем в 6,5 раза. Уровень безработицы в столице снизился до 0,55% — это наименьшие показатели с апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с 1 января уровень безработицы потерял 0,77 процентного пункта.

По его словам, в настоящее время число безработных в городе составляет не более 39,9 тыс.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на столичном рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить