В Роспотребнадзоре рассказали о возможных причинах отсутствия антител у переболевших COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о возможных причинах отсутствия антител у переболевших COVID-19.

«Мы не должны забывать о том, что есть ещё клеточный иммунитет. Почему сейчас не смотрят на уровень антител, а говорят — вот именно полгода промежуток времени, когда более-менее гарантированно защищены от COVID-19, потому что кроме гуморального иммунитета, который есть в антителах, есть ещё и клеточный иммунитет», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметила Пшеничная, у людей, у которых не находят антитела, антитела всё же могут быть, но ниже порога чувствительности тест-систем.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге возвращаются к работе в штатном режиме Николаевская больница и больница №33.