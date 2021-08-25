В Петербурге провели более 11,6 млн ПЦР-тестов на COVID-19 с начала пандемии

В Санкт-Петербурге провели более 11,6 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с начала пандемии.

Об этом сообщает kp.ru.

Всего в городе работает 59 лабораторий, в том числе 26 — на базе городских медицинских учреждений.

«Одна из крупнейших лабораторий сейчас располагается в Николаевской больнице. Сюда поступают биоматериалы из медицинских учреждений пяти районов города», — заявили в петербургской администрации.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.