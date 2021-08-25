Диетолог Федотова поделилась мнением о еде будущего

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, диетолог, доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета Лариса Федотова поделилась мнением о еде будущего.
Диетолог Федотова поделилась мнением о еде будущего
  • Pixabay

«Каким бы это ни показалось странным, но на то, что мы в будущем будем есть, повлияет цифровизация. Причём гораздо раньше чем через 50 лет. Уже сегодня мы с помощью разных гаджетов измеряем, сколько шагов прошли, какой у нас уровень глюкозы, пульс, давление и так далее. Правда, пока всем этим «докторам на руке» мы не особо доверяем, используем их скорее ради интереса», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в будущем систему наладят и врачи смогут определять, что употреблять в пищу оптимальнее всего, то есть будет выработана стратегия рационального питания индивидуально для каждого человека.

Как прогнозирует Федотова, люди пойдут по пути выбора качественного и полезного питания с учётом потребностей своего организма и с поправкой на содержимое своего кошелька.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Nation News напомнила о вреде сладкой газировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить