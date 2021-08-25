Эксперты назвали плюсы продления программы семейной ипотеки в России

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За счёт продления программы семейной ипотеки в России жители страны смогут приобрести более комфортное жильё с большей площадью, утверждают эксперты.
Эксперты назвали плюсы продления программы семейной ипотеки в России
  • РИА Новости

В комментарии «Российской газете» эксперты оценили продление программы семейной ипотеки в России.

Так, например, партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая отметила, что решение правительства является действенной мерой поддержки, которая простимулирует спрос.

«Именно семьи с детьми наиболее заинтересованы в решении квартирного вопроса. Результат программы будет зависеть от экономической ситуации в стране и уровня благосостояния населения. Первый эффект можно будет увидеть уже в конце 2021 года», — сказала она.

Гендиректор «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин отметил, что изменение условий госпрограммы поможет семьям с детьми приобрести более комфортное жильё большей площади.

Глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева считает, что это хорошая помощь с учётом повышения ключевой ставки и прогнозируемом при этом повышении ставок по ипотеке.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о продлении программы льготной семейной ипотеки до 31 декабря 2023 года. Оформить жилищный кредит под 6% годовых могут россияне с одним и более детьми, рождёнными после 1 января 2018-го. 

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