Под Первоуральском готовится эвакуация населения из-за угрозы пожара

Под Первоуральском в Свердловской области готовится эвакуация санатория-профилактория «Лесная сказка», где находятся 75 человек, включая 45 детей.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.

«На данный момент из садового товарищества №82 эвакуированы 56 человек, в том числе восемь детей. Для безопасной эвакуации населения были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн», — говорится в заявлении ведомства.

В Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовки сотрудники МЧС ранее зафиксировали новый очаг лесного пожара, есть угроза распространения огня с поля на лесной массив.