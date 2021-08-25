В Свердловской области зафиксирован новый очаг лесного пожара

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В Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовки сотрудники МЧС зафиксировали новый очаг лесного пожара, есть угроза распространения огня с поля на лесной массив.
В Свердловской области зафиксирован новый очаг лесного пожара
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.

«В 15:45 (13:45 мск) поступила информация о возникновении нового очага природного пожара... Существует угроза перехода огня на садовое товарищество №82», — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС отмечают, что огонь постепенно переходит с поля на лесной массив — порывы ветра способствуют распространению стихии. К месту тушения пожара из аэропорта Кольцово вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.

По состоянию на 23 августа общая площадь лесных пожаров в регионе возросла до 1775 га.

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