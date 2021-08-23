В Свердловской области заявили об увеличении площади лесных пожаров

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об увеличении площади лесных пожаров до 1775 га.
В Свердловской области заявили об увеличении площади лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Площадь природных пожаров в нашем регионе сейчас составляет около 1775 га. Всего в регионе 29 пожаров, самые сильные возгорания по-прежнему под Первоуральском и Камышловом», — сообщил Кувайшев.

По его словам, с огнём борются 470 спасателей, которые уже несколько суток «находятся в этом адском пекле». 

Куйвашев выразил надежду, что возможные осадки облегчат ситуацию с возгораниями.

Ранее более 80 человек эвакуировали из садового товарищества «Мирный» в Свердловской области из-за угрозы распространения природного пожара.

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