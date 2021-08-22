Из садового товарищества в Свердловской области эвакуировали более 80 человек

Более 80 человек эвакуировали из садового товарищества «Мирный» в Свердловской области из-за угрозы распространения природного пожара.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Из-за возникшей угрозы распространения пожара на дома садового товарищества «Мирный» были эвакуированы 83 человека, в том числе 12 детей. Эвакуация жителей завершена. Спасатели МЧС России проводят окарауливание садового товарищества, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов производят мониторинг обстановки», — сообщили в ведомстве.

Ранее в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что «в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения».