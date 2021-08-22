В МЧС Самарской области рассказали о ситуации с лесным пожаром

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В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что «в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения».
В МЧС Самарской области рассказали о ситуации с лесным пожаром
  • РИА Новости

«Погибших и пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение.

По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 586 человек, привлечено 130 единиц техники.

«Ликвидация пожаров продолжается, ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что природный пожар, действующий в Борском районе Самарской области, угрожает населённым пунктам Немчанка и Борское.

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