В МЧС Самарской области рассказали о ситуации с лесным пожаром
- РИА Новости
«Погибших и пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение.
По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 586 человек, привлечено 130 единиц техники.
«Ликвидация пожаров продолжается, ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что природный пожар, действующий в Борском районе Самарской области, угрожает населённым пунктам Немчанка и Борское.