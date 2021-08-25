Терапевт Чернышова рассказала, как поддержать здоровье осенью

Терапевт-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, как поддержать здоровье осенью — в период понижения температуры воздуха.

В беседе с «Вечерней Москвой» она заявила, что сам по себе холод не вызывает болезни, но переохлаждение может ослабить иммунитет.

«При переохлаждении нужно сразу же согреть ноги: принять тёплую ванну или душ, надеть шерстяные носки. Что делать, если это произошло далеко от дома? Нужно найти раковину с горячей водой и держать руки под струёй, пока не почувствуете, что организм согрелся», — рекомендует врач.

По её словам, в перспективе ожидается период неясной погоды, когда с утра холодно, в обед жарко, а вечером снова холодно.

В связи с этим для прогулок Чернышова советует брать с собой лёгкую куртку или джемпер, чтобы надевать при необходимости.

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