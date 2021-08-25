КПРФ обратилась в президиум Верховного суда из-за недопуска Грудинина к выборам
- РИА Новости
«Мы сейчас обратились в президиум Верховного суда, он обязан рассмотреть, мы просим президиум рассмотреть это в ближайшие дни, все документы есть», — цитирует его ТАСС.
По словам Зюганова, одновременно партия подготовила обращение в ЕСПЧ.
Ранее Верховный суд России признал законным решение об отказе в допуске к выборам в Госдуму Грудинину.
24 июля ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него Павла Грудинина.