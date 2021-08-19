ВС отклонил жалобу на отказ допустить Грудинина к выборам в Госдуму

Короткая ссылка
Верховный суд России признал законным решение об отказе в допуске к выборам в Госдуму директору ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» Павлу Грудинину.
ВС отклонил жалобу на отказ допустить Грудинина к выборам в Госдуму
  • © Alexander Legky
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС.

Ранее ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него Павла Грудинина.

9 августа Верховный суд России отклонил жалобу Грудинина на отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.

В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что его партия обжалует решение Верховного суда России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить