ВС отклонил жалобу на отказ допустить Грудинина к выборам в Госдуму
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Об этом информирует ТАСС.
Ранее ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него Павла Грудинина.
9 августа Верховный суд России отклонил жалобу Грудинина на отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.
В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что его партия обжалует решение Верховного суда России.