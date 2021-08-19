ВС отклонил жалобу на отказ допустить Грудинина к выборам в Госдуму

Верховный суд России признал законным решение об отказе в допуске к выборам в Госдуму директору ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» Павлу Грудинину.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него Павла Грудинина.

9 августа Верховный суд России отклонил жалобу Грудинина на отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.

В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что его партия обжалует решение Верховного суда России.