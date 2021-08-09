КПРФ обжалует решение ВC об отклонении жалобы Грудинина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия обжалует решение Верховного суда России, отклонившего жалобу директора ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» Павла Грудинина на отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.

Зюганов заявил, что в партии считают такое решение «провокационным».

«Мы будем обжаловать его в вышестоящей инстанции. Вплоть до Европейского суда по правам человека», — цитирует ТАСС Зюганова.

Ранее Верховный суд России отклонил жалобу Грудинина на отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.

30 июля зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия обжаловала в Верховном суде исключение Центральной избирательной комиссией России Павла Грудинина из федерального списка на выборы в Госдуму.

Как сообщал ТАСС, Грудинин не выполнил законодательные требования, которые необходимы для регистрации в качестве кандидата. Он не закрыл счета, не прекратил хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России, и не осуществил отчуждение иностранных финансовых институтов.

Также бывшая супруга Грудинина Ирина сообщила в ЦИК, что он скрывает долю в международной финансовой компании Bontro Ltd.

Подробнее — в материале RT.