КПРФ обжалует решение ВC об отклонении жалобы Грудинина

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия обжалует решение Верховного суда России, отклонившего жалобу директора ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» Павла Грудинина на отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.
КПРФ обжалует решение ВC об отклонении жалобы Грудинина
  • РИА Новости

Зюганов заявил, что в партии считают такое решение «провокационным».

«Мы будем обжаловать его в вышестоящей инстанции. Вплоть до Европейского суда по правам человека», — цитирует ТАСС Зюганова.

Ранее Верховный суд России отклонил жалобу Грудинина на отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.

30 июля зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия обжаловала в Верховном суде исключение Центральной избирательной комиссией России Павла Грудинина из федерального списка на выборы в Госдуму.

Как сообщал ТАСС, Грудинин не выполнил законодательные требования, которые необходимы для регистрации в качестве кандидата. Он не закрыл счета, не прекратил хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России, и не осуществил отчуждение иностранных финансовых институтов.

Также бывшая супруга Грудинина Ирина сообщила в ЦИК, что он скрывает долю в международной финансовой компании Bontro Ltd.

Подробнее — в материале RT.

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