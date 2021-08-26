Россияне рассказали, сколько потратили на подготовку детей к школе в этом году

В Москве и Омске в этом году родители в среднем потратили 11 тыс. рублей на подготовку детей к школе. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

На втором месте Новосибирск — здесь расходы родителей составили 10,8 тыс. рублей. В Казани и Самаре покупка ребёнку всего необходимого к школе обошлась родителям в среднем в 10,2 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске родители потратили в среднем 10 тыс. рублей на ребёнка. В Екатеринбурге родители уложились в среднем в 9,8 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — в 9,6 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде — в 9,5 тыс. рублей.

Средние расходы на сбор школьника в Уфе составили 9,3 тыс. рублей, в Воронеже — 9,1 тыс. рублей, в Волгограде и Перми — по 9 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом, согласно данным SuperJob, родительские траты в преддверии 1 сентября в мегаполисах выросли в среднем на 20%.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9 тыс. родителей школьников из городов с численностью населения более 1 млн человек.

В России 2 августа началось осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения выплат на школьников ранее запланированного на 16 августа срока.

18 июля сообщалось, что правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников.