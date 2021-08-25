СМИ: На тюменской лесобазе, где нашли тело пропавшей девочки, вновь работают силовики
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- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на местных жителей.
В пресс-службе регионального СУ СК России заявили, что тюменских следователей на лесобазе в настоящее время нет.
В центральном аппарате СК отметили, что вся актуальная информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК.
Следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей восьмилетней девочки.
Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.