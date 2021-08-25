СМИ: На тюменской лесобазе, где нашли тело пропавшей девочки, вновь работают силовики

На тюменской лесобазе, где нашли тело пропавшей девочки, снова работают силовики.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на местных жителей.

В пресс-службе регионального СУ СК России заявили, что тюменских следователей на лесобазе в настоящее время нет.

В центральном аппарате СК отметили, что вся актуальная информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Школьница пропала 30 июня, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК.

Следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей восьмилетней девочки.

Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.