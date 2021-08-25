В Татарстане обнаружили тело ещё одного пропавшего подростка

Сотрудники МЧС обнаружили тело 17-летнего подростка, который пропал вместе со своей девушкой в Татарстане несколько дней назад.

Об этом Интерфаксу сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Тело было найдено в 1 км от пристани Елабуги на правом берегу реки Камы — это на 800 метров выше по течению от места, где ранее сотрудники спецслужб обнаружили тело девушки.

В ходе осмотра трупов специалисты не выявили признаков насильственной смерти.

Известно, что 22 августа подростки выехали в акваторию реки Камы на трёхместной ПВХ-лодке и пропали. В поисковых мероприятиях участвовали порядка 70 специалистов со спецтехникой, среди которых инспекторы ГИМС, спасатели-кинологи, полицейские и волонтёры.