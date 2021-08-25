В Кремле сообщили о разногласиях России и Турции по теме Крыма

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Турции носят партнёрский характер, но есть разногласия по теме Крыма.

«Российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, причём не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества», — заявил Песков.

При этом он добавил, что, несмотря на это, между странами есть разногласия.

«К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем её абсолютно неверной», — отметил Песков.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Крымская платформа» сыграет важную роль в возвращении Крыма Украине.

Песков также подчеркнул, что форум «Крымская платформа» в Киеве носит декларативный характер и не имеет осязаемого продолжения, Москва делает из этого выводы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что участие тех или иных стран в «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.