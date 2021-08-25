В Госдуме поддержали изучение старшеклассниками языков программирования

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ученики 8—11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах.

«Цифровая экономика показывает самые быстрые темпы роста не только в России, но и по всему миру. Конечно, будет много управленческих профессий, где не нужно программирование (финансовый учёт, аналитика), но если человек имеет базовые знания, как устроены алгоритмы, как может быть этот алгоритм улучшен, то наша экономика будет развиваться быстрее, чем экономики наших конкурентов. Это предложение можно приветствовать, я уверен, что миллионы наших детей захотят обучиться азам программирования», — пояснил Свинцов.

По его словам, подростки, например, смогут заниматься написанием игр, приложений, программ и развивать и свои навыки, и экономику России.

Ранее директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова заявила о том, что ученики 8—11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах.

По её словам, первый набор откроется в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Она отметила, что обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике.