В Госдуме поддержали изучение старшеклассниками языков программирования

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ученики 8—11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах.
В Госдуме поддержали изучение старшеклассниками языков программирования
  • Reuters

«Цифровая экономика показывает самые быстрые темпы роста не только в России, но и по всему миру. Конечно, будет много управленческих профессий, где не нужно программирование (финансовый учёт, аналитика), но если человек имеет базовые знания, как устроены алгоритмы, как может быть этот алгоритм улучшен, то наша экономика будет развиваться быстрее, чем экономики наших конкурентов. Это предложение можно приветствовать, я уверен, что миллионы наших детей захотят обучиться азам программирования», — пояснил Свинцов.

По его словам, подростки, например, смогут заниматься написанием игр, приложений, программ и развивать и свои навыки, и экономику России.

Ранее директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова заявила о том, что ученики 8—11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах.

По её словам, первый набор откроется в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Она отметила, что обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить