Школьники смогут бесплатно изучать языки программирования с 2022 года

Ученики 8—11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах, сообщила на онлайн-конференции директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова.

По её словам, первый набор откроется в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«Планируем сделать образование доступным для более молодой аудитории и разрабатываем программу, по которой с 2022 года ученики старших классов смогут изучать языки программирования», — цитирует Трубникову пресс-служба ведомства.

Она отметила, что обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике.

Ранее «Известия» писали, что большинство учителей и родителей в ходе опроса выступили за обучение школьников основам цифровой грамотности.