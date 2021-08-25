Школьники смогут бесплатно изучать языки программирования с 2022 года

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Ученики 8—11-х классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах, сообщила на онлайн-конференции директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова.
Школьники смогут бесплатно изучать языки программирования с 2022 года
  • Pixabay

По её словам, первый набор откроется в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«Планируем сделать образование доступным для более молодой аудитории и разрабатываем программу, по которой с 2022 года ученики старших классов смогут изучать языки программирования», — цитирует Трубникову пресс-служба ведомства.

Она отметила, что обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике. 

Ранее «Известия» писали, что большинство учителей и родителей в ходе опроса выступили за обучение школьников основам цифровой грамотности.

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