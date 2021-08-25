В Госдуме поддержали продление программы семейной ипотеки до 2024 года

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT решение правительства России продлить действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года.
В Госдуме поддержали продление программы семейной ипотеки до 2024 года
  • © РИА Новости

«Я думаю, что сам факт рассмотрения продления этой программы говорит о том, что она признана успешной, востребованной, и после анализа влияния реализации этой программы на различные отрасли (причём это не только строительная индустрия, но и производство строительных материалов и ряд сопутствующих бизнесов) говорит о том, что очень оправданное с экономической точки зрения вложение бюджетных средств», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, правительству удалось организовать «эффективную систему контроля использования данных средств», поэтому, по словам собеседника RT, существующий спрос на эту программу, а также её позитивное влияние на экономику делают продление крайне выгодным.

Ранее правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить