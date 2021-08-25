Росавиация начала проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке

Росавиация приступила к проверке авиакомпании «Витязь-Аэро» после того, как вертолёт Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

«С сегодняшнего дня на Камчатке работает комиссия Росавиации, которая досконально проверяет авиакомпанию «Витязь-Аэро» и должна удостовериться в том, что все необходимые меры по обеспечению 100% безопасности пассажиров приняты», — заявил Солодов в Instagram.

Как уточняется, по итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелётов.

Глава региона добавил, что власти Камчатки принимают оперативные меры по организации перевозки жителей и гостей Камчатки в удалённые посёлки, запуская дополнительные рейсы.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, принадлежавший авиакомпании «Витязь-Аэро».

На его борту находились 16 человек, восемь из которых были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

Вертолёт был найден на дне озера на глубине 110 м.