Росавиация начала проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке
«С сегодняшнего дня на Камчатке работает комиссия Росавиации, которая досконально проверяет авиакомпанию «Витязь-Аэро» и должна удостовериться в том, что все необходимые меры по обеспечению 100% безопасности пассажиров приняты», — заявил Солодов в Instagram.
Как уточняется, по итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелётов.
Глава региона добавил, что власти Камчатки принимают оперативные меры по организации перевозки жителей и гостей Камчатки в удалённые посёлки, запуская дополнительные рейсы.
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, принадлежавший авиакомпании «Витязь-Аэро».
На его борту находились 16 человек, восемь из которых были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.