В Астраханской области пациент скорой погиб в ДТП с грузовиком

В Астраханской области в результате столкновения автомобиля скорой помощи, грузовика и иномарки погиб пациент, ещё два человека пострадали.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Водитель грузовика MAN, житель Волгоградской области 1977 г. р., совершил наезд на карету скорой помощи и автомобиль Mercedes, стоявшие перед светофором, регулирующим реверсивное движение в месте проведения ремонтных работ», — заявили в МВД.

По данным ведомства, погиб перевозимый в скорой житель села Никольское 1952 года рождения. Пострадали фельдшер и водитель.

По факту гибели мужчины организована процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Новосибирск — Камень-на-Оби Алтайского края пострадали четыре человека.