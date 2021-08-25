В Астраханской области пациент скорой погиб в ДТП с грузовиком
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Водитель грузовика MAN, житель Волгоградской области 1977 г. р., совершил наезд на карету скорой помощи и автомобиль Mercedes, стоявшие перед светофором, регулирующим реверсивное движение в месте проведения ремонтных работ», — заявили в МВД.
По данным ведомства, погиб перевозимый в скорой житель села Никольское 1952 года рождения. Пострадали фельдшер и водитель.
По факту гибели мужчины организована процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Новосибирск — Камень-на-Оби Алтайского края пострадали четыре человека.