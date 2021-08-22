Четыре человека пострадали в результате ДТП в Новосибирской области
«По предварительным сведениям, в результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четыре человека — их личности и характер полученных травм уточняются», — приводит ТАСС сообщение.
По информации ГИБДД, автомобиль Toyota Corolla ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби. В 02:45 местного времени (22:45 мск) на 13-м километре дороги он столкнулся со следовавшим впереди автомобилем ВАЗ-2105 и вытолкнул его на встречную полосу, где тот столкнулся с автомобилем Nissan.
Ранее в ДТП с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области пострадали десять человек.