В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали десять человек

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При ДТП с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области пострадали десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали десять человек
  • РИА Новости

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего сегодня, 21 августа 2021 года, в Балахнинском районе, в результате которого травмированы десять человек», — приводит ТАСС сообщение.

По данным МВД региона, водитель автобуса продавал билеты пассажирам и наехал на опору водопровода.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии в результате автомобильной аварии скончались три человека, в том числе ребёнок; ещё четверо получили травмы. 

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