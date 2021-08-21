В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали десять человек
- РИА Новости
«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего сегодня, 21 августа 2021 года, в Балахнинском районе, в результате которого травмированы десять человек», — приводит ТАСС сообщение.
По данным МВД региона, водитель автобуса продавал билеты пассажирам и наехал на опору водопровода.
Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии в результате автомобильной аварии скончались три человека, в том числе ребёнок; ещё четверо получили травмы.