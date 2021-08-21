В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали десять человек

При ДТП с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области пострадали десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса, произошедшего сегодня, 21 августа 2021 года, в Балахнинском районе, в результате которого травмированы десять человек», — приводит ТАСС сообщение.

По данным МВД региона, водитель автобуса продавал билеты пассажирам и наехал на опору водопровода.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии в результате автомобильной аварии скончались три человека, в том числе ребёнок; ещё четверо получили травмы.