В Карачаево-Черкесии в результате ДТП погибли три человека

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В Карачаево-Черкесии в результате автомобильной аварии скончались три человека, в том числе ребёнок, ещё четверо получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В Карачаево-Черкесии в результате ДТП погибли три человека
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства, ДТП произошло на 249-м км автодороги «Майкоп-Зеленчукская».

Отмечается, что водитель автомобиля Kia Rio превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗ «Патриот».

В результате инцидента водитель и пассажир Kia Rio скончались на месте. В больницу доставили остальных пятерых пострадавших — три человека из автомобиля УАЗ «Патриот» и два несовершеннолетних пассажира Kia Rio, один из которых впоследствии умер в больнице.

В июле стало известно, что в Карачаево-Черкесии в результате обвала плиты моста автомобиль упал в реку Кубань, водитель погиб

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