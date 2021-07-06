Один человек погиб при падении автомобиля в реку в Карачаево-Черкессии

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В Карачаево-Черкесии в результате обвала плиты моста автомобиль упал в реку Кубань, водитель погиб. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Один человек погиб при падении автомобиля в реку в Карачаево-Черкессии
  • РИА Новости

«5 июля в ауле Каменномост Карачаевского района произошёл обвал плиты моста через реку Кубань... В результате обвала в реку упал автомобиль под управлением местного жителя», — говорится в сообщении.

В результате поисковых мероприятий при въезде в посёлок Мара-Аягъы обнаружено тело погибшего мужчины.

По факту данного происшествия следователи проводят доследственную проверку.

В мае сообщалось, что один человек пострадал в результате падения автомобиля в Москву- на Нагатинской набережной.

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