Один человек погиб при падении автомобиля в реку в Карачаево-Черкессии
- РИА Новости
«5 июля в ауле Каменномост Карачаевского района произошёл обвал плиты моста через реку Кубань... В результате обвала в реку упал автомобиль под управлением местного жителя», — говорится в сообщении.
В результате поисковых мероприятий при въезде в посёлок Мара-Аягъы обнаружено тело погибшего мужчины.
По факту данного происшествия следователи проводят доследственную проверку.
В мае сообщалось, что один человек пострадал в результате падения автомобиля в Москву- на Нагатинской набережной.