Автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве

Один человек пострадал в результате падения автомобиля в Москву-реку на Нагатинской набережной, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

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«На Нагатинской набережной, 32, автомобиль выехал с проезжей части в реку... По предварительным данным, пострадал один человек», — сообщили в пресс-службе. В конце марта два человека погибли после падения автомобиля в реку в Краснодарском крае.