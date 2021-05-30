Автомобиль упал в реку на Нагатинской набережной в Москве
Один человек пострадал в результате падения автомобиля в Москву-реку на Нагатинской набережной, сообщили в столичном Департаменте транспорта.
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
«На Нагатинской набережной, 32, автомобиль выехал с проезжей части в реку... По предварительным данным, пострадал один человек», — сообщили в пресс-службе.
В конце марта два человека погибли после падения автомобиля в реку в Краснодарском крае.
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