Два человека погибли после падения автомобиля в реку на Кубани

В Краснодарском крае в результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Автомобиль УАЗ опрокинулся при пересечении реки Адегой в станице Шапшугской. По факту гибели людей следственным отделом по Абинскому району СКР проводится доследственная проверка», — приводит Интерфакс сообщение.

По предварительным данным следствия, в салоне автомобиля были обнаружены тела 35-летней женщины и её мужа.

Сотрудники МЧС продолжают поиски десятилетнего сына погибших.

Ранее в Свердловской области в результате столкновения легковых машин KIA и Opel погибли двое мужчин и женщина.