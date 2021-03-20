Два человека погибли после падения автомобиля в реку на Кубани
- РИА Новости
«Автомобиль УАЗ опрокинулся при пересечении реки Адегой в станице Шапшугской. По факту гибели людей следственным отделом по Абинскому району СКР проводится доследственная проверка», — приводит Интерфакс сообщение.
По предварительным данным следствия, в салоне автомобиля были обнаружены тела 35-летней женщины и её мужа.
Сотрудники МЧС продолжают поиски десятилетнего сына погибших.
Ранее в Свердловской области в результате столкновения легковых машин KIA и Opel погибли двое мужчин и женщина.