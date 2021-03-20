Два человека погибли после падения автомобиля в реку на Кубани

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В Краснодарском крае в результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
Два человека погибли после падения автомобиля в реку на Кубани
  • РИА Новости

«Автомобиль УАЗ опрокинулся при пересечении реки Адегой в станице Шапшугской. По факту гибели людей следственным отделом по Абинскому району СКР проводится доследственная проверка», — приводит Интерфакс сообщение.

По предварительным данным следствия, в салоне автомобиля были обнаружены тела 35-летней женщины и её мужа.

Сотрудники МЧС продолжают поиски десятилетнего сына погибших.

Ранее в Свердловской области в результате столкновения легковых машин KIA и Opel погибли двое мужчин и женщина.

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