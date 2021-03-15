В Свердловской области в результате ДТП погибли три человека
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
ДТП произошло поздним вечером 14 марта на территории Каменского городского округа, на 109-м километре дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. От удара один из автомобилей перевернулся.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП погибли пять человек.