В Свердловской области в результате ДТП погибли три человека

В Свердловской области произошла серьёзная авария: столкнулись легковые машины KIA и Opel. Погибли двое мужчин и женщина.

Об этом сообщает Life.ru.

ДТП произошло поздним вечером 14 марта на территории Каменского городского округа, на 109-м километре дороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. От удара один из автомобилей перевернулся.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП погибли пять человек.