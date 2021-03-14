В ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек

На трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП погибли пять человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

«Сегодня вечером около 19:00 (17:00 мск) на 48-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, двое из них — дети», — сообщил Горелых.

По его словам, «сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia, двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, не справилась с управлением транспортного средства, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом на автодороге «Вилюй» в Нюрбинском районе Якутии.