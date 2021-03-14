В ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек

Короткая ссылка
На трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП погибли пять человек.
В ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

«Сегодня вечером около 19:00 (17:00 мск) на 48-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, двое из них — дети», — сообщил Горелых.

По его словам, «сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia, двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, не справилась с управлением транспортного средства, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом на автодороге «Вилюй» в Нюрбинском районе Якутии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить