Восемь человек пострадали в результате ДТП в Якутии

Восемь человек получили травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом на автодороге «Вилюй» в Нюрбинском районе Якутии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГИБДД МВД.

По данным ведомства, водитель автомашины FAW, следовавший из города Нюрба в сторону села Антоновка, проехав нужный поворот, остановился на проезжей части, ожидая, когда проедут автомашины, чтобы вернуться назад и продолжить путь.

«Со слов водителя большегруза, он включил аварийную световую сигнализацию. В этот момент со стоящим автомобилем столкнулась следовавшая в том же направлении автомашина Toyota Hiace, за рулём которой находился водитель 1967 года рождения, а в салоне — девять пассажиров, в том числе двое детей 2017 и 2020 годов рождения», — говорится в заявлении.

Как отметили в ГИБДД, длина тормозного пути микроавтобуса — около 200 метров — говорит о том, что его скорость была высокой, вследствие чего водитель своевременно не увидел стоящее на дороге транспортное средство, а предпринятая попытка остановить машину не позволила избежать столкновения.

Травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров и водитель микроавтобуса, который перевозил людей, не имея лицензии и других разрешительных документов.

«Проведённое освидетельствование на состояние опьянения выявило у водителя грузовика 0,19 мг этанола при предельно допустимом показателе 0,16. Со слов мужчины, он употреблял спиртные напитки предыдущим днём. Несмотря на минимальное превышение в результате анализа на алкоголь он привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч. 1 ст. 12.8. КоАП России», — добавили в управлении.

Ранее два человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Алексеевском районе Татарстана.