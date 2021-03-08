В Татарстане два человека погибли в ДТП с грузовиком

Два человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Алексеевском районе Татарстана. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«В 14:40… 39-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Ford Transit под управлением 40-летнего мужчины», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что женщина и ребёнок в легковушке погибли на месте ДТП, ещё один несовершеннолетний госпитализирован.

Ранее семь человек погибли в результате столкновения грузовика и легковой машины на автодороге Тольятти — Самара в Волжском микрорайоне Самарской области.