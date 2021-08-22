В Ростовской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей

Лобовое столкновение грузовой «Газели» и легкового автомобиля произошло в Ростовской области, по предварительным данным, погибли пять человек, ещё один пострадал.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Ростовская область, Сальский р-н, 9-й км автодороги Сальск — Гигант, поступила информация о лобовом столкновении грузовой «Газели» и легкового автомобиля Lada Kalina», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что «в результате ДТП, предварительно, пострадали шесть человек, из них погибли пять человек, в том числе двое детей».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Новосибирск — Камень-на-Оби Алтайского края пострадали четыре человека.