В Ростовской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Ростовской области.
«Ростовская область, Сальский р-н, 9-й км автодороги Сальск — Гигант, поступила информация о лобовом столкновении грузовой «Газели» и легкового автомобиля Lada Kalina», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что «в результате ДТП, предварительно, пострадали шесть человек, из них погибли пять человек, в том числе двое детей».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Новосибирск — Камень-на-Оби Алтайского края пострадали четыре человека.