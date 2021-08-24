Путин назвал успешной работу Мутко на посту гендиректора «ДОМ.РФ»

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Президент России Владимир Путин заявил, что считает успешной работу Виталия Мутко на посту генерального директора «ДОМ.РФ».
Путин назвал успешной работу Мутко на посту гендиректора «ДОМ.РФ»
  • Reuters

Об этом Путин сказал в ходе рабочей встречи с Мутко.

«Виталий Леонтьевич, «ДОМ.РФ» — организация, которую вы возглавляете (возглавляете, на мой взгляд, весьма успешно), — является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в такой важнейшей области, как жилищная сфера», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого человека и любой семьи.

Мутко был назначен гендиректором госкомпании «ДОМ.РФ» в январе 2020 года.

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