Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
- © Владимир Федоренко
- РИА Новости
«Назначить генеральным директором АО «Дом.РФ» Мутко Виталия Леонтьевича и определить срок его полномочий с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года», — говорится в сообщении.
При этом вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил набсовет «Дом.РФ».
Мутко покинул должность вице-премьера России после отставки российского правительства 15 января.
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления.
Глава государства включил в него в том числе Марата Хуснуллина и премьера Михаила Мишустина. При этом из совета был исключён Виталий Мутко.