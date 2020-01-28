Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ». Об этом говорится на портале раскрытия корпоративной информации.

«Назначить генеральным директором АО «Дом.РФ» Мутко Виталия Леонтьевича и определить срок его полномочий с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года», — говорится в сообщении.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил набсовет «Дом.РФ».

Мутко покинул должность вице-премьера России после отставки российского правительства 15 января.

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления.

Глава государства включил в него в том числе Марата Хуснуллина и премьера Михаила Мишустина. При этом из совета был исключён Виталий Мутко.