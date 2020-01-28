Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления

Российский лидер Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В состав совета включили российского премьера Михаила Мишустина, министра экономического развития России Максима Решетникова, вице-премьера Марата Хуснуллина, министра юстиции Константина Чуйченко.

Также, согласно документу, из совета исключены бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, экс-глава Минюста Александр Коновалов, бывший вице-премьер Виталий Мутко и помощник президента Максим Орешкин.

Ранее Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.