Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления
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- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В состав совета включили российского премьера Михаила Мишустина, министра экономического развития России Максима Решетникова, вице-премьера Марата Хуснуллина, министра юстиции Константина Чуйченко.
Также, согласно документу, из совета исключены бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, экс-глава Минюста Александр Коновалов, бывший вице-премьер Виталий Мутко и помощник президента Максим Орешкин.
Ранее Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.