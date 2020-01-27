Российский лидер Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в состав Госсовета вошли губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее Путин заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения, а также закрепить в Конституции роль и статус Госсовета.

Как отметили в Госдуме, Госсовет после внесения поправок в Конституцию будет рассматривать вопросы внешней и внутренней политики, а организации его деятельности будет посвящён отдельный закон.

В правительстве подчеркнули, что Госсовет станет частью структуры исполнительной власти.