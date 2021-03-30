Мутко назвал оптимальную ставку по ипотеке для поддержания спроса

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заметил, что наибольший спрос на жильё наблюдается при ипотечной ставке не выше 7,5%.

«Мы видим, что наибольший спрос (отмечается. — RT), когда ипотека была 7,5% в среднем», — цитирует ТАСС заявление Мутко.

Он заметил, что при разработке системных мер поддержки населения со стороны государства стоит ориентироваться именно на такой показатель ипотечной ставки.

По его словам, льготная ипотека на новостройки под 6,5% стала антикризисной мерой, вопрос о продлении данной программы поддержки следует принимать ближе к 1 июля.

Мутко также считает необходимым развивать системные меры поддержки населения по доступности жилья.

Ранее стало известно, что Министерство финансов не планирует повышать ставки по программам льготной ипотеки даже в случае повышения средней ставки в России.