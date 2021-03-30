Мутко назвал оптимальную ставку по ипотеке для поддержания спроса

Короткая ссылка
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заметил, что наибольший спрос на жильё наблюдается при ипотечной ставке не выше 7,5%.
Мутко назвал оптимальную ставку по ипотеке для поддержания спроса
  • РИА Новости

«Мы видим, что наибольший спрос (отмечается. — RT), когда ипотека была 7,5% в среднем», — цитирует ТАСС заявление Мутко.

Он заметил, что при разработке системных мер поддержки населения со стороны государства стоит ориентироваться именно на такой показатель ипотечной ставки.

По его словам, льготная ипотека на новостройки под 6,5% стала антикризисной мерой, вопрос о продлении данной программы поддержки следует принимать ближе к 1 июля.

Мутко также считает необходимым развивать системные меры поддержки населения по доступности жилья.

Ранее стало известно, что Министерство финансов не планирует повышать ставки по программам льготной ипотеки даже в случае повышения средней ставки в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить