Путин постановил учредить почётный знак «За успехи в труде»

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Российский президент Владимир Путин постановил учредить почётный знак «За успехи в труде». Глава государства подписал соответствующий документ.
Путин постановил учредить почётный знак «За успехи в труде»
  • Reuters

Указ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что почётный знак учреждается в целях совершенствования государственной наградной системы России.

Согласно описанию из документа, почётный знак имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей. По центру венка на фоне цветов флага России наложено изображение российского государственного герба.

Ранее Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Также президент подписал указ о военно-морском флаге Российской Федерации, согласно которому ордена на флагах кораблей будут изображаться иначе.

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