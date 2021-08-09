Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве»
- РИА Новости
Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — отмечается в документе.
Также Путин постановил утвердить статут, описание и изображение ордена, а также положение о медали и её рисунок.
Ранее президент подписал указ о военно-морском флаге Российской Федерации, согласно которому ордена на флагах кораблей будут изображаться иначе.