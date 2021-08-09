Российский президент Владимир Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве», а также медаль «За труды в культуре и искусстве».

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — отмечается в документе.

Также Путин постановил утвердить статут, описание и изображение ордена, а также положение о медали и её рисунок.

Ранее президент подписал указ о военно-морском флаге Российской Федерации, согласно которому ордена на флагах кораблей будут изображаться иначе.