Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве», а также медаль «За труды в культуре и искусстве».
Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве»
  • РИА Новости

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — отмечается в документе.

Также Путин постановил утвердить статут, описание и изображение ордена, а также положение о медали и её рисунок.

Ранее президент подписал указ о военно-морском флаге Российской Федерации, согласно которому ордена на флагах кораблей будут изображаться иначе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить