Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России

Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-морском флаге Российской Федерации. Теперь ордена на флагах кораблей будут изображаться иначе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Ранее орден размещался в левом верхнем углу, теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, при этом высота ордена должна составлять треть ширины флага.

В указе отмечается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать военно-морской флаг перед противником и что каждый член экипажа обязан защищать флаг в бою.

«В исключительных случаях, при непосредственной опасности захвата военно-морского флага противником и при отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошла ночная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ.