Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-морском флаге Российской Федерации. Теперь ордена на флагах кораблей будут изображаться иначе.
Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ России
  • © РИА Новости / Василий Батанов

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Ранее орден размещался в левом верхнем углу, теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, при этом высота ордена должна составлять треть ширины флага.

В указе отмечается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать военно-морской флаг перед противником и что каждый член экипажа обязан защищать флаг в бою.

«В исключительных случаях, при непосредственной опасности захвата военно-морского флага противником и при отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошла ночная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить