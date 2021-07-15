В Петербурге прошла ночная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ
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Об этом сообщает kp.ru.
«Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки», — отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
Всего в параде примут участие 48 воздушных судов, 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, а также более 4 тыс. военнослужащих.
Впервые задействуют корабли пограничного управления ФСБ России.
Праздник состоится 25 июля.
Как ранее сообщало ФАН, парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ состоится в бухте Золотой Рог во Владивостоке.