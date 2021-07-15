В Петербурге прошла ночная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ

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Очередная репетиция парада ко Дню ВМФ России прошла в Санкт-Петербурге. Минувшей ночью боевые корабли строем вошли в Неву.
В Петербурге прошла ночная репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает kp.ru.

«Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки», — отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Всего в параде примут участие 48 воздушных судов, 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, а также более 4 тыс. военнослужащих.

Впервые задействуют корабли пограничного управления ФСБ России.

Праздник состоится 25 июля.

Как ранее сообщало ФАН, парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ состоится в бухте Золотой Рог во Владивостоке.

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