Специалист рассказал о способах подготовиться к выходу на работу
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По его словам, ранний подъём позволит легче привыкнуть засыпать до 23:00.
«В течение дня, когда захочется спать, нельзя поддаваться на провокации. Выходите гулять, включайте музыку и танцуйте или занимайтесь спортом. Не позволяйте себе спать днём, чтобы проще уснуть вечером, не ночью», — приводит Life.ru его слова.
Специалист посоветовал следить за едой и потреблением жидкости.
«Во второй половине дня лучше отказаться от тонизирующих напитков, таких как кофе, какао или крепкий чай. За три часа до сна лучше закончить приёмы пищи», — добавил Семёнов.
Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в беседе с НСН напомнил о важности сна для формирования иммунитета.