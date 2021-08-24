Специалист рассказал о способах подготовиться к выходу на работу

За несколько дней до выхода на работу или учёбу необходимо вставать раньше обычного и отказаться от дневного сна. Об этом рассказал CEO компании Blue Sleep Гоша Семёнов.

По его словам, ранний подъём позволит легче привыкнуть засыпать до 23:00.

«В течение дня, когда захочется спать, нельзя поддаваться на провокации. Выходите гулять, включайте музыку и танцуйте или занимайтесь спортом. Не позволяйте себе спать днём, чтобы проще уснуть вечером, не ночью», — приводит Life.ru его слова.

Специалист посоветовал следить за едой и потреблением жидкости.

«Во второй половине дня лучше отказаться от тонизирующих напитков, таких как кофе, какао или крепкий чай. За три часа до сна лучше закончить приёмы пищи», — добавил Семёнов.

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в беседе с НСН напомнил о важности сна для формирования иммунитета.