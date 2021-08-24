Сын погибшего при крушении на Камчатке Ан-26 бортмеханика заявил, что намерен продолжить дело отца

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Максим Завгаров, сын погибшего при крушении Ан-26 бортмеханика, рассказал, что планирует в сентябре поехать на Камчатку.
Сын погибшего при крушении на Камчатке Ан-26 бортмеханика заявил, что намерен продолжить дело отца
  • РИА Новости

В интервью ФАН он рассказал, что намерен посетить «Завгаровский ручей» в Налычево — заказник, названный в честь его матери за вклад в камчатский туризм.

«Папа там работал над тропой обзорной. Если успею, то продолжу его работу в сентябре», — рассказал Завгаров.

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В Минтрансе России позднее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.

Поисковая операция на месте крушения завершилась 10 августа.

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